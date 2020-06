Patru secții din Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava sunt depopulate și asigură funcționarea la un nivel minimal. Este vorba de medicina internă, gastroenterologia, chirurgia pediatrică și urologia. Declarația a fost făcută de directorul medical al spitalului, dr. Valeriu Gavrilovici, astăzi în ultima zi a lui în această funcție. El a spus că una din provocările imediate pentru viitoarea conducere a spitalului va fi asigurarea cu personal a turelor, a programului de lucru a cabinetelor și a programului din Ambulatoriu.

”Una din provocările imediate pentru viitoarea conducere a spitalului va fi asigurarea cu personal a turelor, a programului de lucru a cabinetelor, a programului din Ambulatoriu în condițiile în care urmează două luni în care oamenii își iau concediu cu atât mai mult cu cât personalul nostru a fost non stop la serviciu începând din luna aprilie și va dori să se bucure de o perioadă de refacere. Schițele cu turele de personal sunt făcute. Sperăm că prin bunăvoința colegilor noștri și prin abilitatea șefilor lor să fim apți să asigurăm o funcționare fiabilă a tuturor serviciilor. Am notificat de ieri că o parte din secții continua programul de telemedicină fie datorită dorinței de a proteja integritatea fizică a pacienților cum este cazul bolnavilor de diabet sau din motive ce țin de numărul redus de medici care funcționează în momentul de față. În afara faptului că e perioada de concedii sunt secții care au rămas depopulate fie prin îmbolnăviri fie prin pensionare sau prin concedii de maternitate precum medicina internă, gastroenterologia, chirurgia pediatrică și urologia. Pentru aceste secții funcționalitatea e asigurată la un nivel minimal fie cu eforturi deosebite. Sunt asigurate două ture fie ziua fie noaptea uneori și în weekend cum e la chirurgia pediatrică.