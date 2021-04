Daca esti in cautarea unui job si vrei sa aplici cat mai simplu si rapid, platformele de recrutare sunt extrem de potrivite. Iti poti crea CV-ul online si ai acces la toate joburile disponibile gratuit. In functie de jobul dorit, poti aplica simplu, online. In special in pandemie, recrutarea online le ofera atat angajatilor, cat si angajatorilor posibilitatea de continua procesul de recrutare nu doar eficient, ci si in siguranta.

Chiar daca cel mai indicat e sa folosesti cat mai multe modalitati de aplicare si site-uri de recrutare, tot trebuie sa stii ce avantaje ai cand aplici pe fiecare dintre site-urile de profil.

eJobs.ro – Cel mai mare si mai cunoscut site de recrutare din Romania

Asa cum se mentioneaza si pe Wikipedia, eJobs a fost infiintat in 1999 de catre doi antreprenori, Liviu Dumitrascu si Lucian Despoiu. Daca ai fost in cautarea unui job la inceputul anilor 2000, cu siguranta iti mai amintesti newsletterele eJobs, semnate de fiecare data de Liviu Dumitrascu.

Plaforma a fost creata cu scopul de a moderniza modalitatea de aplicare si a deschis drumul altor platforme cu acelasi profil.

Avantaje candidat: Ai acces la un numar mare joburi, dar si informatii legate de cariera si angajare.

Avantaje angajator: Joburile tale vor fi vazute de catre un numar mare de persoane. Indiferent de tipul de job si domeniu, postul isi poate gasi un candidat potrivit pe acest site.

Bestjobs.eu – Recrutare de talente in intreaga Europa

La fel de cunoscut precum eJobs, Bestjobs.eu, proiectul demarat in 2000, “sustine oamenii si companiile sa creasca”, asa cum se mentioneaza pe site. Scopul il reprezinta facilitarea recrutarii de talente pentru companii din intreaga Europa, atat direct, cat si prin agentii.

Avantaje candidat: Poti gasi atat joburi pentru Romania, cat si in strainatate.

Avantaje angajator: Joburile tale vor fi vazute de catre un numar mare de persoane. Indiferent de tipul de job si domeniu, fie ca e vorba de un job in Romania sau in strainatate, postul isi poate gasi un candidat potrivit pe acest site.

Trend-Jobs.ro – Mai multe CV-uri pentru candidati, promovare suplimentara pentru companii

Lansata in decembrie 2020, platforma de anunturi de angajare, Trend-Jobs.ro, le ofera candidatilor posibilitatea de a-si crea mai multe CV-uri distincte, pentru a-si sublinia mai bine calitatile, atuurile si experienta pentru jobul la care aplica.

Pentru ca, uneori, poate fi mai dificil sa gasesti locul de munca dorit, multi candidati aplica pentru joburi din domenii diverse, in speranta ca il vor gasi pe cel care sa corespunda cat mai bine asteptarilor. Insa ce impresie ii vei face angajatorului si ce sanse de a fi selectat vei avea daca folosesti un CV general pentru a aplica pentru functia de marketing manager la o companie, dar CV-ul tau subliniaza experienta in vanzari sau in contabilitate?

Cea mai buna varianta e sa folosesti CV-ul care subliniaza cel mai bine experienta ta relevanta pentru jobul la care aplici.

Avantaje pentru candidat: Poti sa iti creezi mai multe CV-uri, pentru a putea aplica folosind CV-ul potrivit pentru jobul potrivit.

Avantaje angajator: Companiile care achizitioneaza pachete de anunturi pe Trend-Jobs.ro beneficiaza de promovarea online a joburilor. In plus, companiile pot solicita un anunt gratuit valabil pana in august 2021.

Hipo.ro – Targuri de cariera si recrutare

Asa cum comunica platforma, Hipo.ro se adreseaza profesionistilor si juniorilor cu studii superioare, care isi doresc sa lucreze pentru cele mai ravnite companii din Romania. Site-ul este accesat de peste 500 de mii de utilizatori in fiecare luna, iar printre angajatorii care isi afiseaza anunturile de joburi se numara companii mari, aflate in top 500 al celor mai mari angajatori in Romania.

Avantaje candidat: Ai acces la joburi oferite de companii mari din Romania.

Avantaje angajator: Joburile tale vor ajunge catre un numar mare de persoane, iar candidatii vor fi in mare din spera profesionistilor si a juniorilor cu studii superioare.