Patru studenti suceveni de la Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor vor participa la cea de a XII – a editie a concursului Electro-Mobility, organizat de Continental Automotive Romania, Iasi. Echipa este formata din studenti de anul III si anul IV, Ostafe Leonard-Emanuel, Sili Alexandru, Dumbravă Cosmin si Scutelnicu Radu, formand echipa „Road Runners”.

„Participam la acest concurs cu scopul de a invata lucruri noi, ceva in plus pe langa cele facute in facultate. Scopul nostru este de a realiza un robot autonom capabil sa se deplaseze pe un circuit in forma de opt, fiind nevoit sa mentina linia drumului si sa reactioneze specific in timp real fiecarui indicator plasat pe traseu: stop, parcare, trecere de pietoni. Pentru a fi mai distractiv, masinuta va trebui sa se deplaseze in mod autonom pe traseu impreuna cu o masina din echipele adverse”, a declarat unul dintre participanti .

Mai multe detalii privind desfasurarea concursului, puteti gasi la adresa: http://www.electromobility.ace.tuiasi.ro