Pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au acționat 408 cadre M.A.I. și anume: 311 polițiști, 85 jandarmi și 4 polițiști de frontieră, precum și 43 polițiști locali și 19 militari MApN.

În ceea ce privește activitățile desfășurate în contextul prevenirii răspândirii COVID 19, în ultimele 24 de ore au fost executate 66 misiuni, cele mai multe, pentru verificarea respectării interdicțiilor privind deplasarea/ libera circulație.

Au fost verificate 884 persoane cu privire la respectarea interdicțiilor impuse fiind constatate și aplicate 76 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 132290 lei. Totodată au fost constatate 5 infracțiuni în acest context, fiind cercetate 4 persoane.

În ultimele 24 de ore au fost depistate 102 persoane care nu au respectat măsura privind restricționarea circulației, pentru care au fost constatate și aplicate tot atâtea sancțiuni contravenționale în valoare totală de 134500 lei.

Personalul MAI din cadrul dispozitivelor constituite pentru carantinarea municipiului Suceava și pentru asigurarea zonei de protecție au constatat 28 fapte de natură contravențională (22 pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 6 alte contravenții în context). Valoare totală a sancțiunilor contravenționale aplicate este de 65465 lei (62000 lei pentru nerespectarea restricțiilor de circulație și 3465 lei alte contravenții în context).