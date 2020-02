În județul Suceava, la patru unități de învățămînt cursurile sînt suspendate parțial din motive de absenteism cauzat de infecții respiratorii sau gripă. Conform Inspectoratului Școlar, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Suceava s-au confirmat trei cazuri de gripă la clasa I-a C, unde sînt înscriși 36 de elevi. Cursurile la această clasă sînt suspendate pînă pe 21 februarie. În același timp, unitatea școlară menține suspendarea la clasa VI-a B, unde sînt 30 de elevi. Colegiul Național „Petru Rareș” are confirmate trei cazuri de gripă la clasa a V-a, cu 27 de elevi. Cursurile la această clasă sînt suspendate pînă pe 21 februarie. Din pricina infecțiilor respiratorii, la Școala Gimnazială nr.4 din Suceava, cursurile sînt suspendate astăzi la clasa I-a C, unde sînt 23 de elevi. Școala Gimnazială din Todirești are confirmate 4 cazuri de gripă la clasa pregătitoare cu 16 elevi, iar cursurile vor fi suspendate și mîine.