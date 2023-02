Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de vreme deosebit de rece și ger persistent valabil pentru județul Suceava în perioada 8 – 11 februarie. Potrivit meteorologilor, În cea mai mare parte a Transilvaniei, Maramureșului și Moldovei, vremea va fi deosebit de rece, mai ales noaptea și dimineața va fi ger, iar temperaturile minime se vor situa în general între -25 și -18 grade.

Nopțile și diminețile vor fi local geroase și în restul țării, astfel că temperaturile minime vor fi cuprinse în marea lor majoritate între -18 și -8 grade.