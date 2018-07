Sir Paul McCartney a lansat o competiție pe social media pentru fanii care vor să i se alăture în cadrul unui eveniment secret, săptămâna viitoare, în Londra, potrivit contactmusic.com.

Legenda Beatles și-a rugat cei 3,8 milioane de followeri să înregistreze un video scurt pe Twitter, în care să explice de ce sunt demni de un loc la un eveniment special pe care starul îl va găzdui în capitala britanică, împreună cu hashtag-ul misterios #UnderTheStaircase.

Acestă competiție apare înainte de lansarea celui de-al 17-lea album de studio al rocker-ului, în vârstă de 76 de ani, ‘Egypt Station’, care va avea loc pe 7 septembrie.

El a scris pe Twetter, conform sursei citate: „De ce crezi că ar trebui să asiști la un eveniment secret din Londra cu Paul, săptămâna viitoare? Postează un video scurt folosind hashtag-ul #UnderTheStaircase.”

Interpretul piesei ‘Let it Be’ – care până în prezent a lansat două piese de pe albumul solo cu numărul 17, ‘I Don’t Know’ și ‘Come On To Me’ – este cunoscut pentru găzduirea de spectacole secrete în cadrul cărora lansează muzică nouă și pentru faptul că își surprinde fanii cu set-uri improvizate în pub-uri, de la începutul carierei sale. În anul 1971, artistul împreună cu fosta lui soție, Linda, care în acel moment erau membri ai trupei Wings, călătoreau prin Marea Britanie într-o dubă mică și apăreau în mici locații și cluburi, unde susțineau show-uri.

Între timp, McCartney ar putea fi cap de afiș al festivalului Glastonbury, anul viitor. Organizatoarea evenimentului Emily Eavis – fiica fondatorului Glastonbury, Michael – a recunoscut că emblematicul muzician este mereu un nume pe care și-l doreste pe faimoasa Pyramid Stage. Ea a declarat: „Tot timpul îl vrem, bineînțeles, este în fruntea listei noastre – dar va trebui să vedem.”

Comentariile lui Eavis apar după ce cântărețul a recunoscut pentru BBC Radio 2 că ar fi încântat să apară în cadrul festivalului pentru prima dată după anul 2004. El a spus, luna trecută: „Nu am vorbit cu nimeni despre asta. A trecut ceva timp de când nu am mai facut așa ceva. Și a fost o reală plăcere. Conversația nu a evoluat în nici un fel.”