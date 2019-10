Afişează un optimism molipsitor, dar în sufletul ei se ascund multe poveri, poate de aceea se şi spune că oamenii veseli ascund tristeţi nebănuite. Paula Chirilă a povestit pentru OK! lucruri mai puţin ştiute din viaţa ei, notează click.ro.

Primul job a venit pentru Paula Chirilă după terminarea liceului. “Am fost asistent medical la Spitalul de Urgenţă. Lumea crede că eu sunt o vrăbiuţă care râde, se distrează şi e veşnic optimistă, dar nu e aşa. După ce am terminat liceul sanitar am lucrat la Urgenţă şi după am dat la facultate, iar toată perioada aceea am muncit. Am făcut gărzi noapte de noapte, timp de patru ani. Am trăit şi foamea, nu asta voluntară pe care o fac acum, ci pe cea în care nu ai ce pune pe masă. Mâncam mămaligă cu usturoi când eram debutantă, la Oradea, şi aveam salariul mic şi nu îmi permiteam să îmi cumpăr. Mâncam slănină şi ce îmi mai rămânea prin frigider”, a spus Paula Chirilă pentru OK!

