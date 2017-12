Fix în urmă cu un an, Paula Chirilă recunoştea că mariajul ei cu Marius Aciu este pe butuci, însă declara că face tot posibilul să îşi salveze căsnicia. Din păcate, efortul ei a cam fost în zadar, pentru că din interviul pe care ni l-a oferit a reieşit un singur lucru: că este mai mult singură. În plus, a renunţat şi la verighetă, notează click.ro.

Paula a recunoscut că s-a separat de soţ şi că e liberă “pe piaţă”. “Am slăbit peste 10 kg, pot spune că am făcut foamea, n-am avut timp să mănânc. În plus, am avut şi o perioadă mai grea cu schimbarea asta din viaţa mea (n.r. se referă la despărţirea de soţ). Însă despre schimbarea asta o să vorbim cu timpul. Nu prea am mâncat, o făceam doar seara, mâncam numai brânzeturi şi beam vin roşu. Şi nu, nu am nici un iubit. E deschisă lista”, a declarat Paula pentru Click!.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/paula-chirila-prag-de-divort-nu-am-iubit-dar-lista-e-deschisa