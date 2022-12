Arta cere, întotdeauna, sacrificii! A simțit-o pe pielea ei și Paula Seling. Frumoasa cântăreață a filmat un clip la -9 grade, desculță în zăpadă și cu un decolteu amețitor, la vedere! Click! are primele imagini, în exclusivitate, de la filmările videoclipului, ce au avut loc într-un cadru mirific, de poveste, la Bâlea Lac, acolo unde a început construcția hotelului de gheață! Solista a tremurat la greu, dar cu folos!

„A fost foarte greu să rezist întreaga zi, la filmări, în picioarele goale prin zăpadă și îmbracată în rochie, pot afirma cu tărie asta! Dar, dupa cum știți, pentru mine, arta nu cere sacrificii, ci implicare 100% a ceea ce sunt eu, atât sufletește, cât și fizic. Așa s-a întâmplat și la cele mai recente filmari, de la Bâlea Lac, unde am dorit să am cadre spectaculoase, cu orice preț…chiar și cu prețul de a fi stat, la minus 9 grade, îmbrăcată în rochie. Sperăm să nu aibă urmări! Cred că a fost cel mai friguros videoclip la care am participat, pentru că am trecut prin filmări la -9 grade în rochie. Am vrut să exprimăm o anumită stare și nu mi s-a părut că efortuile au fost prea mari chiar dacă am înghețat.”, a declarat Paula Seling, în exclusivitate pentru Click!

Citește articolul complet și vezi FOTO, EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/paula-seling-desculta-in-zapada-si-cu-decolteu-2225586.html