Cel mai îndrăgit prezentator de televiziune dar şi actor de la teatrul Odeon, Pavel Bartoş este total schimbat pe micile ecrane în promourile de Crăciun ale Pro TV ului. Click! a aflat chiar de la el ce s-a întâmplat şi cum a putut slăbi atât de mult într-un timp atât de scurt.

Pavel Bartoş (46 de ani) a povestit în exclusivitate pentru Click! de ce a recurs la această schimbare spectaculoasă. A slăbit vizibil în ultimele luni, ajungând de nerecunoscut.

„Gândul cu care am început a avut legătură cu rolul Ramon, din filmul meu cu acelaşi nume, pentru ale cărui filmări voi începe treaba în luna martie. Iniţial, trebuia să le începem în noiembrie, dar din cauza condiţiilor actuale am fost nevoiţi să le amânăm.”, a declarat celebrul prezentator.

„Procesul de slăbire a început undeva prin luna august, deci nu a fost ceva care s-a întâmplat brusc. Nu am avut un regim anume, ci am început să fac sport şi să am mai multă grijă la ceea ce mănânc. În total, am slăbit undeva la 10 – 12 kg, exact cam cât plănuisem la început. Să fiu sincer, a şi început să-mi placă: am alt tonus, mă simt mai bine, deci mi-e mult mai uşor să mă şi menţin”, a mai spus, în exclusivitate pentru Click!, îndrăgitul actor şi prezentator de televiziune.

