Cleopatra Stratan și Edward Sanda au cucerit Internetul cu povestea lor de dragoste. Cleo a împlinit 18 ani, a fost cerută în căsătorie și a primit binecuvântarea tatălui, celebrul Pavel Stratan (49 de ani), omul care i-a ghidat cariera de la vârsta de 3 ani. Click! a stat de vorbă cu viitorul socru mic, chiar la majoratul Cleopatrei.

Click!: Cleopatra, a împlinit 18 ani pe 6 octombrie. Cum s-a schimbat de la fetița care cânta Ghiță, la adolescenta de azi?

Pavel Stratan: Pentru mine nu s-a schimbat, deși o văd în fiecare zi. Pentru mine a rămas același copil și cred că pentru multă lume a rămas la fel. A crescut frumos Cleopatra.

Ce ne puteți spuneți despre Edward Sanda?

Numai cuvinte de laudă, un copil de aur, cuminte, la fel ca și Cleopatra, cred că s-au găsit repede. Nu știu cât s-au căutat sau poate nu s-au căutat deloc. S-au întâlnit când și unde trebuie, la timpul și la locul potrivit.

Ce părere aveți despre faptul că a cerut-o de soție? Părerea de tată?

Eu întotdeauna am susținut-o pe Cleopatra în orice și părerea ei pentru mine este sfântă. N-am avut niciodată contradicții. Întotdeauna ne-am sfătuit și mi-a plăcut mereu ce decizii ia, cum gândește. Rămâne doar să-i susțin deciziile. Parcă nu mai am ce să-i vorbesc în plus. Cred că am vorbit destul cât ea a fost micuță. De la anul se va muta în București, la facultate.

