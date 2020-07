Dupa Bacalaureat sau licenta, o parte din tinerii romani au ca pas urmator studiile in strainatate. Anul universitar 2020-2021 este ultimul in care ei pot aplica pentru a studia cu aceleasi beneficii financiare in Marea Britanie, destinatia educationala #1 in alegerile lor. Incepand cu 2021, taxa anuala de scolarizare pentru studiile de licenta se schimba de la 9.250 lire pe an si va varia intre intre 10.000 si chiar 40.000 de lire pe an pentru programe de medicina sau la universitati foarte prestigioase. Pentru un an de master, suma va varia intre 14.000 si 30.000 lire.

In plus, din 2021, studentii din Uniunea Europeana nu vor mai putea beneficia de imprumutul guvernamental britanic, o solutie utila pentru a-si putea finanta visul facultatii in UK. Aproximativ 56% dintre potentialii studenti spun ca vor fi afectati de eliminarea accesului la imprumuturi de studiu* (conform studiului realizat de Study.eu). Rezultatele sondajului au relevat o potentiala pierdere de 120.000 de studenti, echivalentul a 25% din toti studentii internationali din Marea Britanie.

Universitatile britanice, in ajutorul tinerilor din UE

Cei care vor sa beneficieze in continuare de taxa redusa de studii si imprumutul guvernamental britanic pentru studii primesc sustinerea facultatilor britanice pentru a face cat de curand acest pas. In plus, aplicantii pot apela si la sprijinul gratuit oferit de consilierii educationali, pentru a gasi cel mai potrivit program de studiu in functie de propriile lor obiective, astfel incat sa prinda facultatea din toamna in UK.

„Ne-am angajat in scopul nostru de a oferi tuturor studentilor o experienta de invatare exceptionala, in ciuda acestor perioade grele. Vom face tot ce putem pentru a ajuta studentii sa inceapa studiile atunci cand vor.

Daca sunteti cetatean al UE care incepe un curs de invatamant superior in septembrie 2020, ianuarie 2021 sau mai 2021, suntem incantati sa confirmam ca ramaneti eligibili pentru aceleasi taxe si sprijin financiar ca si studentii de origine britanica. Marea Britanie va parasi UE la sfarsitul perioadei de tranzitie, la 31 decembrie 2020”, a declarat echipa Coventry University, una dintre institutiile aflata in Top 15 UK Universities (Guardian University Guide 2020).

13, 14 iulie – Admiteri pe loc la universitatile britanice

Echipa EDMUNDO ii asteapta pe doritori la Spot Admissions, ocazia 100% online si sigura pentru a fi admisi pe loc la o facultate in Marea Britanie. Procesul nu necesita taxa de admitere, participarea si serviciile de consiliere fiind gratuite.

Dupa inscrierea gratuita de pe website, aplicantii sunt contactati de echipa EDMUNDO. Consilierii educationali le ofera sfaturi si sustinere, astfel incat aplicantii sa se asigure ca isi gasesc programul si facultatea care sa li se potriveasca si sa isi stabileasca interviurile online.

„Rolul consilierului educational in cadrul Spot Admissions este de a evalua eligibilitatea aplicantului si de a-l pregati pentru sustinerea interviului. In echipa EDMUNDO avem acces la cerintele universitatilor internationale, raportate la sistemul educational romanesc si putem evalua sansele ca un student sa fie acceptat, chiar si inainte de interviu. Bazat pe aceste criterii, ii putem face recomandari personalizate aplicantului”, a declarat Adina Cristescu, International Marketing Manager EDMUNDO.

In plus, consilierii le sunt aproape aplicantilor si pentru pasi precum aplicarea pentru imprumutul guvernamental sau informatii despre costuri si viata de student in UK.

Acces la 2.200+ de programe de licenta sau master in Marea Britanie

Universitatile din UK le ofera aplicantilor accesul la cele mai cautate domenii de studiu (Business, IT, Arte etc), dar si la programe la care tinerii nu au acces in tara. Antreprenoriat, Stiinte Biomedicale, Design, Dezvoltare Web si Software, Grafica si Animatie Digitala, Dezvoltare Jocuri sau Criminalistica sunt cateva dintre domeniile inovative de studii puse la dispozitie de universitatile britanice.

La Spot Admissions vor fi prezente si:

University of West London – considerata una dintre universitatile moderne de top din UK, cu 95% dintre studenti care obtin job dupa absolvire;

University of Essex – locul 6 in Marea Britanie in topul satisfactiei studentilor, si in top 2% universitati din lume (conform Times Higher Education si QS World Ranking);

University of Northampton, institutia in care studentii au ocazia sa lucreze direct pentru diferite companii in cadrul unor stagii in timpul facultatii si unde 96% dintre absolventi sunt angajati pe piata muncii la scurt timp dupa finalizarea studiilor.

Lista completa a institutiilor care vor fi prezente la Spot Admissions si domeniile lor de studiu se afla aici.

Inscrierile pentru Spot Admissions sunt deja deschise. Universitatile britanice si consilierii EDMUNDO ii asteapta online pe doritori cu sprijin si sustinere in procesul de aplicare pentru facultatea in UK, pas care este acum mai usor de realizat ca oricand.