BOLD SCHOOL, primul program educațional despre new media art și immersive experience, este dedicat profesioniștilor în comunicare, freelancerilor și oamenilor de creație care sunt în căutarea unei noi abordări în marketing și care își doresc să ducă interacțiunea cu brandurile la un alt nivel. BOLD SCHOOL include BOLD VIEW, o serie de sesiuni introductive menite să familiarizeze publicul cu conceptele de experential marketing și brand activation, AR/ VR și virtual production, interactive și immersive activation. Prima sesiune de warm-up în New Media va fi disponibilă, începând cu 27 aprilie și poate fi vizionată online, gratuit, după înscrierea pe site-ul https://www.bold.riift.studio/.

Pentru cei interesați să înțeleagă aplicabilitatea tehnologiilor, modalitatea de interacțiune și combinare a acestora, în cadrul programului este inclus și un curs dedicat de 3 zile, în perioada 11 – 13 mai. Următoarele două sesiuni BOLD VIEW vor fi disponibile în lunile mai și iunie.

Un spațiu de învățare în pas cu evoluția tendințelor și a tehnologiilor

BOLD SCHOOL își propune ca, prin demersul educațional derulat în perioada aprilie – septembrie 2021, să dezvăluie secretele proceselor de New Media, să explice într-o manieră simplă și ușor de înțeles cum funcționează acestea și cum pot fi integrate în strategiile de comunicare ale brandurilor, agențiilor și evenimentelor creative.

Calendarul de sesiuni de warm-up în New Media BOLD VIEW include episoade despre AR/VR /MR, Brand activation experience / ATL și BTL, New Media Art / Digital Art, Immersive experience, Interactive installations, Experiential Marketing, Projection 3D Mapping / Motion Design / VFX / CGI, TikTok filters / Instagram mask, Virtual production /XR care oferă inspirație, demontează mituri și fac informațiile despre new media mai accesibile și ușor de implementat.

Realizate într-un format atractiv, de tip emisiune TV, sesiunile BOLD VIEW îmbină analize pe studii de caz concrete, atât proiecte de succes, dar și eșecuri, tendințe și proiecte internaționale implementate, ce au rolul de a inspira și de a antrena creativitatea.

Comunicare mai creativă, rezultate mai bune

BOLD VIEW pune accentul pe noile media, pe aplicabilitatea lor în diverse domenii și pe cum pot transforma acestea un business într-unul cu care publicul poate interacționa liber, prin instalații, holographic performances, lighting shows, diverse etape de design și diverse alte tipuri de interactive multimedia atât online, cât și offline.

Sesiunile introductive se adresează creativilor cu idei și cu viziune, aflați constant în căutarea unor noi forme de exprimare, deschiși către tendințele și tehnologiile ce le permit o abordare inovativă asupra comunicării și conștienți de faptul că o comunicare de brand mai creativă și inovativă aduce clienți transformați în ambasadori de brand, campanii cu rezultate mai bune și impact mai mare.

“BOLD SCHOOL este inițiativa prin care îmi doresc să temperez frica noului, frica pe care o au creativii sau companiile că nu pot ține pasul cu schimbările tehnologice. Scopul meu este ca artiștii de new media și brandurile să dezvolte un limbaj comun, unde brief-ul este mai clar, iar soluția tehnologică propusă este înțeleasă cu ușurință de client. Arta digitală deja devine o parte componentă la nivel mondial, iar brand-urile din România care vor integra asta în comunicarea lor se for diferenția cu ușurință. Din 2011, de când sunt antreprenor am dezvoltat multe proiecte creative, inclusiv pe piața din România, așa că mă bucur să continui demersul de a da mai departe tot ce am învățat în acești ani.”, povestește Dumitru Gangaliuc, fondator RIIFT Studio.

Cei interesați de sesiunile BOLD VIEW le pot urmări înscriindu-se pe site iar în data lansării vor primi și vor putea accesa linkul.

Partener: NO.MAD Talks.

BOLD SCHOOL este un proiect al Riift – The MOONSHOT IDEA Studio, ce își propune să transforme cele mai neobișnuite și ieșite din comun idei în realitate, combinând tehnologii ca AR, VR, 3D Projection Mapping, new media art în peste 50 de activări de experiential marketing. Riift a participat cu proiectele de immersive experience și la expoziții internaționale precum Techcrunch 2017, Berlin, Cooltech Lab Winners 2018, Moscova,Start-up Weekend Winners 2019, Bruxelles, Siggraph Choice 2019, Los Angeles, Seed Forum Choice 2019, Oslo.