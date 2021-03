Într-un an ce a început cu perspective de viitor momentan incerte, iar nevoia de suport psiho-emoțional este în continuare constantă, pe 4 martie se lansează ”Ia un loc”, un podcast despre sănătate psiho-emoțională și psihoterapie, realizat de către jurnalista Laura Popa și moderat de Ana Ciocănel împreună cu specialiștii ATLAS, platformă digitală de sănătate și wellbeing.

”Ia un loc” își propune ca, în primul sezon, să deschidă discuția și să pună întrebările dificile despre problemele emoționale apărute sau acutizate în pandemie, urmând ca din sezonul următor să dezbată mai profund și mai aplicat nevoile și întrebările ascultătorilor.

O dată la două săptămâni, Ana va discuta cu un specialist din cadrul ATLAS despre chestiuni ce țin de sănătatea psiho-emoțională, precum anxietatea cu care ne confruntăm foarte mulți în perioada asta, depresia sau burnout-ul. Discuțiile nu intenționează să aibă caracterul unei ședințe de terapie și nici să înlocuiască un demers terapeutic.

“Noi, ATLAS aveam în plan un podcast, încă de la finalul lui 2019, dar pandemia a venit peste noi, ca peste toată lumea, și prioritar a fost să ajungem pe alte căi la cei în nevoie. Când Laura a venit cu propunerea, a fost perfect match. Tot ea a venit și cu numele, cu moderatoarea, cu organizarea. Cu cel mai mare drag am venit cu resursele noastre și așa a ieșit în lume „Ia un loc”.”, povestește Mihai Bran, co-fondator ATLAS.

“De ce Ia un loc? ”Ia un loc” este mai mult decât o invitație la terapie. Este o invitație la căutări, la a fi mai bine cu tine. Ia un loc și trage-ți sufletul. Ia un loc și mănâncă ceva bun, la masă, nu lângă un laptop. Ia un loc și ascultă muzică. Ia un loc și ia cele mai bune decizii pentru tine. Ia un loc și fii mai bine azi decât ieri și mai puțin bine decât vei fi mâine.”, mai spune el.

“Eram într-un troleibuz când am avut primul atac de panică. Senzația de moarte iminentă m-a luat în stăpânire și abia am reușit să cobor la prima stație. Acolo, așezată pe o bordură, am așteptat să-mi revin. Luni mai târziu, au urmat un al doilea și al treilea atac de panică. Acela a fost momentul în care am început să caut ajutor de la un psihoterapeut.

„Ia un loc” este un podcast plecat de la experiența personală. De la nevoia proprie de înțelegere a emoțiilor, comportamentelor, atitudinilor față de viața de zi cu zi. Și din dorința de a pune sub un reflector cu lumină caldă sănătatea noastră psiho-emoțională.”, spune și Laura Popa, inițiatoarea Ia un loc.

Laura este absolventă de științe politice și de patru ani lucrează în radio, dar și în presa online, unde scrie despre oameni de bine și realitatea din jur, exact cum face și în cazul podcastului „Ia un loc”, pe care l-a gândit privind realitatea de zi cu zi.

Ana lucrează de aproximativ cinci ani în marketing și publicitate și îi place să le pună oamenilor întrebări și să asculte răspunsuri care să o pună pe gânduri. În cazul podcastulului

„Ia un loc”, răspunsurile pe care le primește de la specialiștii ATLAS îi ajută și pe cei care ne ascultă, nu doar pe ea. E de părere că fiecare dintre noi avem nevoie, uneori, de puțin ajutor și se bucură că poate ajuta la oferirea lui.

Despre ATLAS

atlas.app este o platformă digitală de sănătate și wellbeing, prezentă pe piața din România din anul 2016. Reunește peste 1000 de medici și specialiști verificați și licențiați în psihoterapie, telemedicină, nutriție, coaching, parenting și consiliere financiară, care oferă suport atât utilizatorilor privați, cât și celor din mediul corporate (prin intermediul parteneriatelor încheiate cu companii de top din domeniile Retail, Banking, IT, Telecomunicații) sau ONG-urilor (prin intermediul parteneriatelor sociale cu Asociația Magic și Asociația Little People România).

Serviciile ATLAS sunt disponibile 24/7, de oriunde, oricând, pentru a le fi alături tuturor celor care au nevoie de ajutor specializat. Întrucât prevenția și educația pentru sănătate sunt parte importantă a misiunii ATLAS, pe atlas.app pot fi accesate instrumente gratuite de auto-evaluare (scale pentru depresie, calitatea vieții, anxietate, stres, burnout, bunăstare financiară), dar și conținut original, science based, scris de specialiștii ATLAS.