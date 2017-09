Saptamana aceasta, in perioada 8-10 septembrie, are loc evenimentul “SeptemberFest” la Botosani, in Centrul Vechi, unde, timp de zile, vor sustine concerte unii dintre cei mai cunoscuti artisti din Romania.

Pe langa cele peste 10 concerte, printre care ii amintim pe Randi, Ioana Ignat, DJ Project si Giulia, Spitalul de Urgenta, Laura Lavric, Adrian Enache, se vor desfasura diferite concursuri pentru spectactori, dar si multe momente interactive.

Programul complet mai jos:

Vineri 08.09

10:00 – Deschiderea evenimentului pentru vizitatori

17:00 – 19:00 – Animatie la scena, concursuri, karaoke, trupe locale

18:00 – 19:00 – Ansamblu Folcloric CRISTESTI

19:00 – 20:00 – Recital IUSTINA IRIMIA – CENUSA

20:00 – 21:00 – Recital muzica populara LAURA LAVRIC

21:00 – 22:00 – Concert ADRIAN ENACHE

22”00 – 23:00 – Concert DJ PROJECT & GIULIA

23:00 – Inchiderea primei zile de festival.

Sambata 09.09

10:00 – Deschiderea evenimentului pentru vizitatori

18:00 – 20:00 – Animatie la scena, concursuri, karaoke, trupe locale

20:00 – 21:00 – Ansamblu Folcloric dintr-o localitate din judet

21:00 – 22:00 – Recital IONA IGNAT

22:00 – 23:00 – Concert RANDI

23:00 – Inchiderea celei de a doua zi de festival.

Duminica 10.09

10:00 – Deschiderea evenimentului pentru vizitatori

18:00 – 20:00 – Animatie la scena, concursuri, karaoke, trupe locale

20:00 – 21:00 – Recital muzica populara VALENTINA TIPA LULCIUC

21:00 – 22:00 – Recital NINEIKA

22:00 – 23:00 – Concert SPITALUL DE URGENTA

23:00 – Inchiderea festivalului.