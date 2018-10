Aseară, pe Aeroportul Suceava a aterizat de la Roma pasagerul cu numărul 300.000 din acest an. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. Pasagerul cu numărul 300.000 se numește Gelu Ilisei și este din comuna Cornu Luncii. Bărbatul lucrează în Italia, în domeniul piscicol, și a primit din partea reprezentanților administrației județene un album cu imagini din municipiul Suceava și o trăistuță bucovineană. Președintele Flutur estimează că, pînă la sfîrșitul anului, numărul călătorilor va crește pînă la 350.000. El a menționat că, din 2016 și pînă-n prezent, numărul pasagerilor s-a majorat de șase ori pe Aeroportul de la Salcea.

