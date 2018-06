Școala Gimnazială Ipotești, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local al comunei Ipotești, I.I. Manaz Cornel ”CMmontage”, Complexul de apartamente “Floare de colț” Dorohoi a organizat, în data de 1 iunie 2018, acțiunea ,,Pe aripile copilăriei” la care au participat 750 de elevi și preșcolari, 40 de cadre didactice, 60 de voluntari (foști elevi ai Școlii Gimnaziale Ipotești și elevi ai Liceului Creștin Filadelfia), părinții elevilor și alți membri ai comunității locale.

Manifestările prin care a fost marcată Ziua Internațională a Copiilor au început încă de la ora 10, pe terenul de sport al Școlii Gimnaziale Ipotești unde copiii din Asociația Freamăt de Speranță au fost invitați să susțină ,,Maratonul Speranței-alunga boala, ediția a III-a.

A fost închiderea Maratonului care în acest an s-a desfășurat în perioada 16 mai -1 iunie în 4 localități diferite și putem spune că în patru lumi diferite, după cum ne prezintă d-na Anca Crăciun, președinta asociației.

“Lumea descoperită astăzi la Ipotești …este o lume cu oameni frumoși …o lume din care vă spun cu sinceritate nu aș mai fi vrut să plec! Dincolo de curățenia și frumusețea sălilor de curs, personalizate și frumos decorate prin creații artistice, am găsit cadre didactice implicate și despre care merită să scriu un întreg capitol de carte. Școala Gimnazială Ipotești a fost o gazdă nemaipomenită și colectivul de profesori ce erau implicați în proiectul Maratonul Speranței alungă boala – prezent la maraton și implicat, bine organizat și de un profesionalism cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Ziua de astăzi …absolut minunată … simt ca aș putea scrie o noapte întreagă despre această zi!” ne spune d-na Anca Crăciun.

La ora 12, pe platoul din fața sălii de sport a comunei Ipotești a fost deschiderea oficială a evenimentului la care au participat oficialitățile comunei, d-l primar Sorin Tofan și d-l viceprimar Constantin Bobu, conducerea școlii și partenerii din cadrul proiectului, care au asigurat de la bun început bunul mers al marelui eveniment. Ne-am întâlnit toți – copii, părinţi, dascăli, într-o lume inocentă, hazlie, plină de neastâmpăr şi energie: LUMEA COPIILOR. Fiecare copil prezent s-a semnat pe panoul ”Amprenta copilăriei”, moment plin de emoție și entuziasm. Copiii de la Complexul de apartamente “Floare de colț”, Dorohoi, au prezentat un scurt program artistic, după care, sub îndrumarea domnului profesor Mihai Lungoci de la Palatul Copiilor Suceava, toți copiii au învățat imnul zilei. Prezent în mijlocul copiilor din Ipotești, Sebi Crăciun a recitat minunata poezie ”Mulțumesc!” care a emoționat până la lacrimi întregul public.

Momentul mult așteptat de toții copiii a fost „Zâmbetul, jocul, veselia…îmi colorează COPILĂRIA” când s-a dat startul la jocuri. Dintre acestea amintim ”Oul cu lingura”, ”Obstacole”, ”Rufele”, ”Gălețile cu nisip/apă”, ”Război cu funia”, ”Balonul pe funie”, ”Bomboane în iarbă”, ”Clovnul vesel”, ”Schiurile – Marș în sincron”, ”Bărbierește balonul”, ”Aleargă în lighean” și multe altele.

Suntem bucuroși că activitatea pe care am derulat-o a atras numeroși sponsori: Fundația Umanitară ”Doxa”, S.C. System Conect, S.C. Ionioana Still, I.I.Imobiliare Marișca, S.C. Matei Construct, S.C. Duciben S.R.L, S.C. Hostiuc Construct, A.S. ”Prietenii rugby-ului din Bucovina”, Pensiunea Anastasia, S.C. Albu Bretzels S.R.L., G.B. Class Confort și S.C. Iațcu Imobiliare.

Ziua Internaţională a Copiilor -1 Iunie a fost prilejul unei întâlniri fericite a celor mari cu cei mici, prin participarea împreună la acţiuni şi evenimente inedite, atractive pentru copii şi aducătoare de amintiri şi nostalgii pentru cei mari.

Iată și impresia lui Sebi Crăciun despre acest eveniment la care a luat parte:

Pe oamenii frumoși din Ipotești

Nu poți nicicum să nu îi îndrăgești

Ei sunt făcuți dintr-un pământ în care

Domnul a pus iubire și candoare.

Au sufletul curat și luminos

Și mă voi duce oricând bucuros

Să le recit cu drag neîncetat

De cate ori voi fi din nou chemat.

De vrei copilăria s o trăiești

Te chem sa vii în Ipotești

Si sigur vei găsi o lume minunată

De bunul Dumnezeu cu drag creată.

Și vei pleca mai cult, mai educat

Fiindcă profesorii din acest sat

Sunt precum Domnul Trandafir era

Când Sadoveanu despre el scria.

Vei îndrăgi cu siguranță acest loc

În care viața însăși pare un joc

În care cea dintâi virtute, omenia

E veșnică precum copilăria.

prof. Loredana Corjuc,

Director al Școlii Gimnaziale Ipotești- Suceava