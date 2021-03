Peste 30% dintre angajații Gărzii Forestiere Suceava vor veni vineri, 12 martie, la serviciu, cu autobuzele de transport în comun, biciclete, trotinete sau pe jos. Asta pentru că vor participa la acțiunea lansată de Ministerul Mediului intitulată ”Vinerea verde-stop! Azi, mașina stă pe loc!”.

”Garda Forestiera Suceava se implică in campania care va incepe din data de 12 martie, prin impulsionarea mobilitatii alternative a angajatilor din institutie. Personalul angajat din cadrul Garzii Forestiere Suceava, inclusiv personalul din cadrul Garzilor Forestiere Judetene, in numar total de 64 de persoane, se va deplasa de la domiciliu la locul de munca în data de 12 martie cu mijloace alternative de transport (mijloc de deplasare in comun, biciclete, trotineta, alt mijloc electric sau pe jos), intr-un procent de peste 30%”, anunță șeful Gărzii Forestiere Suceava, Mihai Gășpărel.