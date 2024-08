Liviu Vârciu (43 de ani) are un program foarte solicitant.

Filmează împreună cu bunul său prieten și coleg, Andrei Ștefănescu de la AlbNegru pentru emisiunea lui Nea Marin, aleargă și la concerte, se ocupă și de a doua parte a filmului său de suflet “Zăpadă, Ceai și Dragoste”, dar are timp să își ducă și soția în vacanțe exotice pentru că în compania ei se simte cel mai bine, așa cum ne-a mărturisit chiar el pentru Click!

Liviu, vine curând a doua parte la “Zăpadă, Ceai și Dragoste”! La prima și-a vândut soția apartamentul, nu?

Da.

Și acum?

N-am mai avut ce să mai vândă la a doua parte. E o producție făcută cu niște oameni foarte talentați. Bugeanu, regizorul meu de suflet, Pădure. Suntem o echipă pe care eu o respect foarte mult. M-am împrumutat pentru că am avut garanția primului film.

De la Nea Marin?

Nu, Nea Marin nu mi-am dat niciun ban. S-a jurat, s-a jurat pe carne de porc că nu-mi mai dă niciun, nici un leu. Dar pentru că a funcționat foarte bine filmul pe Netflix, Netflix-ul mi-a plătit o factură în avans pentru a doua parte. Asta înseamnă că am făcut o treabă bună și sperăm să mergă la fel de bine cum am mers și primul pe Netflix.

La cât se ridică bugetul pentru al doilea film? Cam câți bani ai scos din buzunar?

Nu m-am oprit încă pentru că mai am de plătit colorizarea, sunetul, publicitatea. Mai am de plătit la el. Până acum am o sumă de vreo 650.000 de euro. Sper să mă opresc la 800.000 de euro. Sper din toată inima mea pentru că e producția foarte mare, efectele speciale sunt multe. Oamenii pe care i-am avut au fost foarte buni, foarte talentați. Și atunci sper să mă opresc la 800.000 de euro.

Sursa foto: Facebook

