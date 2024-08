Pe ce a cheltuit mii de euro Fuego, deși are datorii la bănci! În decursul a peste 30 de ani de carieră, Fuego a acumulat o avere considerabilă, fiind unul dintre cei mai îndrăgiți artiști români, capabil să umple sălile de spectacole. Cu toate acestea, nu a fost ferit de datorii și rate bancare, dar rămâne un artist care își respectă profesia. Fuego mărturisește că deține o colecție de peste 500 de costume de designer, notează click.ro.

Invitat în podcastul „Povești de Film, cu Mara Bănică”, Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a vorbit despre pasiunea sa profundă pentru meserie și despre sacrificiile pe care le face pentru fanii săi. Fuego a dezvăluit că a colaborat cu designerul Casei Regale, care a creat o parte semnificativă din costumele pe care le poartă în spectacolele sale.

„La un artist e foarte importantă apariția. Eu lucrez cu cei mai mari creatori de modă. Eu trebuie să fiu spectaculos! Am acasă peste 500 de costume de scenă, jumătate din ele nu pot să le mai port, pentru că, în ani, m-am mai împlinit. Am desființat piscina din casă și am făcut dressing. (…) Eu mi le-am plătit absolut pe toate, nu le-aș da pentru nimic în lume. Eu mi-am clădit cariera doar pe repertoriul meu și pe ce fac eu. Că sunt la fel ca toți cei care mă privesc acum. Și eu am rate la bănci, și eu am datorii, am rate și la mașină, la fel ca oricare om. Sunt la fel ca dumneavoastră. Decât să plătesc o mașină dintr-odată, mai bine o plătesc în cinci ani.”, a mărturisit Fuego, în cadrul podcastului găzduit de Mara Bănică, conform sursei citate.

