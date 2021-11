Un echipaj rutier din cadrul Poliției Municipiului Vatra Dornei a oprit pentru control pe DN 17 în comuna Dorna Candrenilor, autoturismul condus de un localnic.

În urma verificărilor efectuate de polițiști în bazele de date, s-a constatat faptul că, bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,99 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunilor de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de către o persoană care nu posedă permis de conducere” și „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.