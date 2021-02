Pe 3 martie, de la 22:15, nu rata thriller-ul Nu mă părăsi/Don’t Let Go (2019), în care David Oyelowo interpretează rolul lui Jack Radcliff, un polițist prins în mijlocul unei tragedii de familie. Nepoata sa, Ashley, este omorâtă alături de părinții ei, în ceea ce pare a fi o crimă urmată de sinucidere, dar Jack descoperă că poate comunica cumva cu Ashley din trecut. Împreună, încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat și să evite tragicul sfârșit.

Chiar dacă primăvara a sosit în calendar, o comedie neagră de acțiune cu Moș Crăciun este binevenită în orice moment al anului! Iar Film Now îți aduce în premieră Grăsanu’/ Fatman (2020). Ca să-și salveze afacerea, Chris Cringle (cunoscut și sub numele de Moș Crăciun) este forțat să facă un parteneriat cu armata Statelor Unite ale Americii. Reușește, totuși, să înrăutățească situația și ajunge să poarte o luptă pe viață și pe moarte cu asasin de elită, angajat de un puști precoce și bogat, nemulțumit de cadoul său. Și cine ar putea interpreta mai bine decât Mel Gibson un Moș Crăciun bătăios și ursuz? Fatman este pe Film Now vineri, 5 martie, de la 21:45.

Duminică, 14 martie, de la 20:00,ți-am pregatit încă un blockbuster din Universul Cinematic Marvel: Omul-Păianjen: Departe de casă/ Spider-Man: Far From Home (2019). Cu încasări de box-office de peste un miliard de dolari, filmul îl readuce pe Tom Holland în rolul lui Peter Parker, dornic să-și ia o binemeritată vacanță alături de prietenii săi. Dar călătoria lui în Europa se încheie brusc, odată cu o nouă amenințare mondială. Nick Fury (Samuel L. Jackson) apare în camera sa de hotel și îl recrutează pentru o misiune urgentă. Nu mai sunt mulți supereroi disponibili, iar lumea este amenințată de patru creaturi gigantice. În apărarea omenirii, Spider-Man face echipă cu Mysterio (Jake Gyllenhaal), pentru a opri entitățile malefice să facă ravagii pe pământ și în multivers.

Vineri, 19 martie, descoperi că viața unui puști de clasa a VI-a nu este peatât de ușoară pe cât te-ai aștepta, odată cu filmul Băieţi buni/ Good Boys (2019),în premieră TV pe Film Now. Invitat la ceea ce se anunță drept o „petrecere de pupat”, Max hotărăște că trebuie să învețe cum să sărute. Împreunăcu prietenii săi, Thor și Lucas, „împrumută” drona tatălui fără să anunțe, ca să spioneze niște vecini mai mari, îndrăgostiți. Bineînțeles că o strică și, în încercarea de a face rost rapid de o alta, băieții iau o groază de decizii greșite. O comedie a problemelor „din lac în puț”, care îți stârnește hohote de râs, Good Boys începe la ora 20:00.

Tot în premieră pe micul ecran, vineri, 26 martie, la ora 20:00, Film Now îți aduce Emma (2020), ecranizarea celebrului roman al lui Jane Austen, în cea mai nouă, proaspătă și vibrantă interpretare.Actriţadin The Queen’s Gambit, Anya Taylor-Joy, o interpretează aici pe Emma Woodhouse, tânără, frumoasă, deșteaptă și bogată, convinsă că înțelege dragostea și că poate găsi oricui perechea potrivită. Dar de la a crede și până la a cunoaște și recunoaște adevărata iubire, această atitudine a Emmei va declanșa o mulțime de întâmplări, momente comice și gafe romantice.

Nu mă părăsi (DON’T LET GO) – 2019, Universal

Miercuri, 3 martie, la 22:15

Regia: Jacob Estes

Cu: David Oyelowo, Storm Reid, Alfred Molina, Brian Tyree Henry, Mykelti Williamson

Grăsanu’ (FATMAN) – 2020, Freeman

Vineri, 5 martie, la 21:45

Regia: Eshom Nelms, Ian Nelms

Cu: Mel Gibson, Marianne Jean-Baptiste, Walton Goggins

Omul-Păianjen: Departe de casă (SPIDER-MAN: FAR FROM HOME) – UK Sonny, 2019

Duminică, 14 martie, la 20:00

Regia: Jon Watts

Cu: Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Samuel L. Jackson, Jon Favreau, Marisa Tomei, Zendaya

Băieţi buni (GOOD BOYS) – Universal, 2019

Vineri, 19 martie, ora 20:00

Regia: Gene Stupnitsky

Cu: Brady Noon, Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Lil Rel Howery, Midori Francis, Molly Gordon

Emma (EMMA) – 2020, Universal

Vineri, 26 martie, la 20:00

Regia: Autumn de Wilde

Cu: Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Johnny Flynn, Josh O’Connor, Mia Goth, Miranda Hart