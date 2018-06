Ramona Gabor duce o viață liniștită și împlinită, din punct de vedere profesional, departe de sora ei și de nepoată. Vedeta își petrece cea mai mare parte din timp în Dubai și, deși este mulțumită de cariera pe care o are, nu este pe deplin fericită. Sora Monicăi a dezvăluit care este motivul pentru care nu și-a găsit bărbatul ideal, alături de care să formeze un cuplu pe termen lung, potrivit click.ro.

„În Dubai am fost mereu satisfăcută pe plan profesional, dar pe plan personal puţin mai greu. Nu am putut să îmi fac o relaţie timp de trei ani de zile, pentru că majoritatea bărbaţilor sunt căsătoriţi şi li se pare foarte normal să aibă pe cineva în viaţa lor pe lângă, iar mentalitatea noastră nu permite. Eu nu am vrut să renunţ la principiile mele de viaţă doar ca să fiu cu cineva”, au fost cuvintele Ramonei Gabor, potrivit sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/pe-ramona-gabor-nu-o-impresioneaza-seicii-nu-renunt-la-principiile-mele-doar-ca-sa