Începând din data de 2 iulie locuitorii municipiului Suceava dornici de mișcare pot alerga pe stadionul Areni zilnic între orele 7.00-22.00. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a spus însă că trebuie respectate prevederile ordinului comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Tineretului și Sportului care permite alergarea în grupuri de cel mult șase persoane. „Începând de mâine se organizează această activitate pe stadion cu verificarea temperaturii la intrare, cu respectarea numărului maxim de șase persoane și respectarea distanțării”, a declarat Ion Lungu. El a menționat că din data de 8 iulie și echipa de fotbal Foresta începe antrenamentele precizând că va trebui făcută programare pentru că antrenamentul fotbaliștilor și alergarea pe pista stadionului nu se pot desfășura simultan.

