De aproape 5 ani, Peditel 1791 oferă asistență medicală pediatrică gratuit prin telefon, non stop, oriunde în lume, prin numerele cu tarif normal +40377771111- național și internațional în orice rețea, 1791- național Vodafone, Orange, Telekom și *1791 Digi fix și mobil, numărul copiilor ajutați gratuit fiind de peste 141,000.

Peditel 1791 este un serviciu medical comunitar gratuit non stop, implementat de Fundația Părinți din România, cu o echipă de 15 medici specialist și primari, dispune de 26 protocoale medicale și de un soft medical dedicat.

Acest serviciu se adresează tuturor părinților, care au nevoie de sfaturi medicale profesioniste pentru afecțiuni fără risc vital pentru sănătatea copilului, la orice oră din zi sau din noapte.

Lunar, echipa medicală Peditel 1791 ajută peste 5.000 de copii, gratuit, motiv pentru care, pentru cele 18 sâmbete, duminici și sărbători legale rămase până la finalul anului 2018, vrem să aducem a 2- linie de gardă și să ajutăm astfel 5400 de copii în plus.

”Urmează perioada sărbătorilor de iarnă, cu multe concedii și zile libere, dar și cu problemele medicale de sezon. Știm ce înseamnă panica părintelui când are copilul bolnav, astfel că, prin a doua linie de gardă Peditel vrem să oferim acces la asistența medicală pediatrică profesionistă, empatică și dedicată fiecărui copil din România și diaspora. ” a declarant Cristina Grigore- Coordonatorul serviciului Peditel 1791.

”De mare ajutor, mai ales că noi stăm la 30 km distanță de Unitatea de Primiri Urgențe și datorită vouă am reușit să rezolvăm de fiecare dată problemele apărute fară a ne deplasa la spital. Mulțumesc din suflet că existați. Am apelat la ajutorul vostru de câteva ori în situații critice și de fiecare dată mi s-a răspuns prompt, cu mult calm si profesionalism” a declarat Violeta Filip o mamă care a apelat la serviciul Peditel 1791.

În 13 noiembrie, am lansat Campania- #5400ZAMBETE prin care 5400 de copii vor fi ajutați de medicii Peditel 1791, gratuit, iar la finalul anului, peste 65,000 de copii vor beneficia de asistență medicală pediatrică gratuită.

Acum poți ajuta și tu, iar cu o donație oferi acces la asistența medicală pediatrică de calitate cât mai multor copii din toată țara. Implică-te ți tu în campania de strângere de fonduri „Hai să ajutăm un copil să zâmbească, #5400ZÂMBETE”, care își propune ca până la finalul anului 2018 să ajute 5400 de copii prin înființarea celei de a doua linii de gardă care să rezolve problema supra-aglomerării call-center-ului pe perioada weekendurilor.

Ajută și tu! FĂ BINE! Cu 10 lei poți oferi zâmbet unui copil din cei 5400.

Pentru donații, accesează: https://www.peditel.ro/doneaza/

Donații bancare:

Fundația Părinți din România

IBAN: RO07INGB0000999902391059 ING BANK

CUI: 26227075

Campania este inițiată de Fundația Părinți din România, pentru sprijinirea Peditel 1791.