Ediția a doua a Programului Ștefanian, proiect inițiat anul trecut de președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, s-a încheiat luni, 2 iulie, cu pelerinajul la Mănăstirea Putna acolo unde a fost sărbătorit marele voievod. Peste 300 de pelerini printre care s-a aflat și Gheorghe Flutur dar și primari și preoți de la mai multe parohii sucevene au ajuns pe jos la mănăstire unde au luat parte la Sfînta Liturghie. Pelerinii erau îmbrăcați în costume populare specifice zonelor din care provin, iar gospodarii din Putna, ieșiți la porți, le-au oferit plăcinte, pâine și apă. La intrarea în Mănăstirea Putna, celor veniți pe jos, li s-au alăturat pelerini din județele Moldovei, din Transilvania, precum și din Republica Moldova și Ucraina. ”Astăzi a fost un pelerinaj foarte frumos cu pioșenie au venit peste 300 de pelerini dimineață la 7. Am intrat în Putna pe cântece despre Ștefan cel Mare iar oamenii ne-au așteptat la porți cu pâine, cu apă, cu mere cu fel de fel de bucate dar ce a fost frumos este că am auzit coruri bisericești care au venit din 26 de localități din județul Suceava cântând spre mormântul lui Ștefan cel Mare. E un lucru excepțional. Programul Ștefanian este ceva necesar și de aici încolo indiferent cine va fi la putere va trebui să-l facă pentru că populația dorește așa ceva. Deci este o coloană vertebrală a unui an de zile. La jumătatea anului Programul Ștefanian ne unește pem toți. Sunt bucuros că am putut fi și azi pelerin la Putna și asta înseamnă câștig și pentru turiști dar înseamnă și respect pentru înaintașii noștri”, a spus Flutur.

Flutur: ”Ștefan cel Mare ne unește din nou”

El speră ca Guvernul să ofere sprijin așa cum a promis pentru a pune în practică ”Drumul lui Ștefan”, ca rută turistică de mare atracție spre Putna. ”Cred că în anul Centenar Programul Ștefanian înseamnă unitate. Ștefan cel Mare ne unește din nou. Am demarat de Sânziene printr-o slujbă de pomenire a voievozilor Moldovei apoi am avut mai multe evenimente în Cetatea de Scaun a Sucevei și în alte locuri în ctitoriile ștefaniene din Suceava dar nu numai și din Neamț, Bacău, Vaslui, Cetatea Ciceului, Cetatea de Baltă dar și în Republica Moldova la Soroca, la Orhei, la Hotin. Aștept de la Guvernul României să dea drumul la Drumul lui Ștefan cel Mare pentru că eu le-am cerut acest lucru. Este de competența dumnealor a Ministerului Transporturilor și Ministerului Culturii să materializeze au promis ca drumul să devină un drum turistic de atracție maximă spre Putna”, a afirmat Flutur. Trebuie spus că după slujbă pelerinii conduși de șeful administrației județene au depus o coroană de flori la mormântul lui Ștefan cel Mare și au participat la Sfințirea Portalului Memorial Golgota Neamului ”Fântâna Albă”.