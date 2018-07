Astăzi, în ultima zi a celei de-a II-a ediții a Programului Ștefanian, peste 300 de pelerini au ajuns pe jos la Mănăstirea Putna, unde au luat parte la Sfînta Liturghie.

Printre pelerini s-au numărat inițiatorul Programului Ștefanian, șeful administrației județene Gheorghe Flutur, precum și primari și preoți de la mai multe parohii sucevene.

Pelerinii erau îmbrăcați în costume populare specifice zonelor din care provin, iar gospodarii din Putna, ieșiți la porți, le-au oferit plăcinte.

La intrarea în Mănăstirea Putna, celor veniți pe jos, li s-au alăturat pelerini din județele Moldovei, din Transilvania, precum și din Republica Moldova și Ucraina.

