Unul dintre pelerinii care vin de 15 ani la Mănăstirea Sihăstria Putnei îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să suplimenteze locurile de cazare la acest lăcaș de cult. ”Puteți propune suplimentarea locurilor de cazare la Mănăstirea Sihăstria Putnei? Este mănăstirea de suflet a zeci de mii de oameni care nu se pot caza ca la Putna fiind doar câteva locuri de cazare de 15 ani de când frecventez această mănăstire care este după Putna cea mai cunoscută din România…”, a scris pelerinul. ”Adresați-vă părintelui stareț Nectarie, este mai în măsură să vă dea un răspuns pertinent”, i-a răspuns IPS Calinic.

