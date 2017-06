Nu mai puțin de 5.000 de sarmale și tot atâtea sticle cu apă minerală au fost împărțite de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu și soția sa Luminița pelerinilor veniți de Sânziene la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou să se roage la moaștele Sfântului. Momentul s-a consumat vineri după amiază soții Lungu împărțind sarmalele dintr-un cort amplasat la intrarea în mănăstire. Primarul a declarat că este o tradiție a familiei ca de Sânziene să facă acest lucru subliniind că municipalitatea a pregătit și locuri de cazare pentru pelerinii veniți să se roage la moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava.

”Conform tradiției este pentru al 13-lea an consecutiv când familia mea împarte 5.000 de sarmale pelerinilor care vin la Suceava la mănăstire și 5.000 de sticle de apă minerală. Aceste sarmale sunt pregătite în mod special pentru pelerinii care vin din Maramureș de la Borșa cei care stau și se roagă și dorm în curtea bisericii dar nu numai. Mă bucură faptul că în acest an sunt și foarte multe gospodine care oferă aici sarmale și ardei umpluți. E un minim gest de ospitalitate foarte bine venit. Noi ne oganizăm în fiecare an la primăria municipiului Suceava să întâmpinăm cum se cuvine acești pelerini care vin aici. Deja am fost contactat de oamneni în vârstă care sunt veniți din zona Maramureșului în mod special dacă avem pregătite locuri de cazare. Avem pregătite 200 de locuri de cazare la căminele internat din Suceava în mod special la Samoil Isopescu, la Cuza dar și la alte licee precum LPS. Oamenii vor fi transportați în mod gratuit cu autobuzele TPL și vor fi aduși dimineața la slujbă”, a declarat Ion Lungu.