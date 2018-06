Pelerinii care au venit să se roage la racla cu moaștele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava au fost omeniți cu sarmale și apă de familia primarului municipiului Suceava Ion lungu. Lungu și soția sa au împărțit pelerinilor ca în fiecare an la poarta mănăstirii câte 5.000 de sarmale și sticle cu apă. Primarul a declarat că este un minim gest de ospitalitate pe care familia sa îl face pentru credincioșii veniți la Hramul Mănăstirii Sf. Ioan cel Nou. ”Aș spune conform tradiției iată că și în acest an familia mea împarte 5.000 de sarmale pentru pelerinii care sunt veniți din afara orașului. În mod special discutăm de cei din Maramureș din zona Borșa dar nu numai. Este un minim act de ospitalitate din partea mea, a familiei mele și sigur că mă bucură faptul că mulți suceveni au preluat acest obicei pentru că văd că la foarte multe mașini se dau sarmale, apă, ceai. Este un lucru foarte frumos să dăm dovadă de ospitalitate să-i întâmpinăm așa cum se cuvine pe cei care ne vizitează orașul în aceste zile. Sunt zile de sărbătoare, Zilele Orașului Suceava, marele hram aici la Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou, Sărbătoarea de Sânziene”, a spus Lungu.

Primăria Suceava are pregătite 300 de locuri de cazare pentru pelerini

El a menționat că municipalitatea este pregătită să ofere cazare pentru pelerinii care vin din afara Sucevei. ”Pentru această seară suntem pregătiți și cu cazare pentru persoanele care vin din afara Sucevei. Avem undeva la 300 de locuri de cazare la liceele din oraș din apropierea mănăstirii. Este poliția locală avem microbuze puse la dispoziție iar cei care nu au unde sta în această seară le oferim noi o găzduire. Doresc celor care au venit la noi să se simtă cât mai bine să aibă o noapte ușoară și liniștită, cei care fac priveghere în curtea mănăstirii să vină cu plăcere și în alți ani la Suceava. Pentru suceveni am mesaj simplu să participe la Zilele Orașului să ne bucurăm împreună”, a încheiat Lungu. De menționat că atât Ion Lungu cât și soția sa Luminița au venit îmbrăcați cu ii tradiționale românești. În plus primarul a venit echipat și cu brâu popular.