Penelope Cruz are reguli drastice pentru copiii ei. Leo și Luna au interdicții incredibile, potrivit click.ro.

Penelope Cruz, binecunoscută pentru numeroase filme între care se numără ”Crima din Orient Expres” și ”Visul alb”, are reguli drastice pentru copiii ei. Actrița spaniolă, cu vârsta de 47 de ani, le interzice progeniturilor să aibă telefon mobil și să folosească rețelele sociale. Cei doi copii pe care îi are împreună cu soțul său, Javier Bardem (52 de ani), Leo, de 10 ani, și Luna, de 8 ani, au fost avertizați de celebrii lor părinți că nu vor găsi sub brad, anul acesta de Crăciun, nici telefon mobil, nici calculator.

