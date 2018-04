REWE România a raportat o cifră de afaceri de aproape 3 mld. LEI în anul calendaristic 2017, cu 5% mai mult în comparație cu 2016. Pentru divizia Penny Market, creșterea înregistrată a fost de 17% mai mult în comparație cu anul anterior. Compania continuă să investească în piața de retail din România datorită politicii sale de expansiune, a grijii pentru satisfacerea nevoilor clientului și a produselor de calitate de la producători locali.

Grupul a investit în anul 2017 peste 482 mil. LEI în modernizarea și extinderea rețelei pentru a putea oferi românilor o experiență unică la cumpărături, ajungând astfel la un număr de 221 de magazine și 3 centre logistice. De asemenea, contribuția REWE România la bugetul de stat al României în anul precedent a fost de peste 136 mil. LEI.

“Anul 2017 a fost foarte bun pentru noi, iar cifrele vorbesc de la sine despre evoluția companiei. Pentru Penny Market am înregistrat o creștere cu 17% a cifrei de afaceri în comparație cu 2016, am crescut constant și ne-am extins rețeaua în 2017 cu 26 de magazine, iar acest plan de creștere anual cu câte 20-25 rămâne în continuare valabil. Vom investi în România și vom dezvolta business-ul nostru aici astfel încât în 2025 să ajungem la 400 de magazine. Rezultatele financiare reprezintă vești bune atât pentru angajații noștri, cât și pentru clienți, de aceea le mulțumim pentru încredere și pentru că aleg magazinele noastre pentru cumpărăturile zilnice”, a declarat Daniel Gross, Director General REWE România.

Penny Market și-a mărit și numărul de angajați: în anul 2017, lucrau în total 4,300 de angajați în companie, cu 8% mai mult în comparație cu anul 2016. În prezent, vârsta medie în echipă este de 33 de ani. Printre beneficiile oferite angajaților se numără un pachet salarial atractiv plus bonus de performanță, training pentru dezvoltare profesională, bonus de loialitate, bonus pentru recomandarea unui viitor coleg, asigurare medicală privată, tichete de masă și tichete cadou cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun, precum și scutece pentru nou născuți și pachete de școală pentru copiii angajaților.

Penny Market a intrat pe piața din România din anul 2005, având o politică de achiziții axată pe sortimente de la producători regionali și colaborări cu producători locali. În prezent, Penny Market se numără printre companiile cu peste 60% de produse furnizate local, contribuind astfel la dezvoltarea sectorului agroalimentar și susținerea economiei românești.

Pentru anul în curs, planurile Penny Market includ: investiții în expansiune în conformitate cu certificarea ISO 50 001, încheierea procesului de remodelare a tuturor magazinelor, dar și extinderea colaborării cu producătorii români alături de implicarea în activități de susținere a comunităților și de protejare a mediului. Compania va continua să adapteze permanent rețeaua de magazine punând accent pe modernizarea design-ului, eficientizarea proceselor de organizare folosind noua tehnologie și, bineînțeles, dezvoltând gama de produse cu accent pe prospețimea și varietatea acestora.

Pe parcursul anului 2017, compania și-a asumat responsabilitatea față de societate, obiectivul său fiind acela de a se implica în comunitățile din care face parte și de a crește un model de business prietenos cu mediul înconjurător. Astfel, compania a dezvoltat în 2017 programe sociale în parteneriat cu World Vision, Salvați Copiii și Habitat for Humanity, programe pe care le va continua și în 2018.

PENNY Market este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de 3 centre logistice situate în localitățile: Ștefăneștii de Jos, Turda și Bacău. În prezent, REWE România deține 223 magazine PENNY Market la nivel național si activează cu un număr de aproximativ 4,300 de angajați. Expansiunea locală continuă și în 2018 cu un număr de 20 – 25 de magazine noi.