Miercuri, 8 aprile , in ședința online a Plenului Senatului s-a votat propunerea legislativă a unor parlamentari PSD care prevede acordarea pensiei de urmaş, copiilor cadrelor medicale decedate în lupta cu coronavirusul, a anunțat senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache. Propunerea merge la Camera Deputaților, în calitate de for decizional. Proiectul de Lege pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19 prevede, printre altele, faptul că, la decesul unui cadru medical, Ministerul Sănătății acordă familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar în cuantum de două salarii medii pe economie. De asemenea, urmașii cadrelor medicale decedate în timpul și din cauza serviciului ca urmare a desfășurării activității medicale în lupta cu Covid 19 au dreptul la o pensie de urmaș egală cu 75% din cuantumul salarial pe care cadrele medicale le-au avut la data decesului. Dacă decedatul, cadru medical, nu are urmași, părinții acestuia va beneficia de jumătate din pensia de urmaș. Totodată, urmașii cadrelor medicale decedate în lupta cu coronavirus vor beneficia și de scutire de la plata impozitului pe terenurile aflate în proprietate.

”Initiativa legislativă evidențiază rolul esențial și efortul excepțional depus în aceste zile și săptămâni de către medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare, cadre militare din structurile DSU din MAI, ambulanțieri, brancardieri și alte categorii de personal asimilat cu cel medical”

”Initiativa legislativă evidențiază rolul esențial și efortul excepțional depus în aceste zile și săptămâni de către medici, asistente, infirmiere, îngrijitoare, cadre militare din structurile DSU din MAI, ambulanțieri, brancardieri și alte categorii de personal asimilat cu cel medical, în eforturile generale privind combaterea teribilei maladii. O atenție deosebită este acordată – prin asigurarea unor drepturi, facilități, inclusiv pensie de urmaș acolo unde este cazul – situației dramatice a personalului medical care a suferit afecțiuni fizice și/ sau psihice, cauzând un anumit grad de invaliditate, precum și urmașilor cadrelor medicale decedate, ca urmare a participarii la acțiuni medicale împotriva COVID – 19. Proiectul de lege aprobat, astăzi, de Senat , va fi supus, în perioada imediat următoare, examinarii și aprobării Camerei Deputaților, care este for decizional”, a explicat Iordache.