Primul Club al Pensionarilor din municipiul Suceava și-a deschis porțile sâmbătă, 7 martie. Clădirea situată pe strada Avram Iancu, lângă Piața Centrală, a fost inaugurată în prezența primarului Ion Lungu și a unui numeros și entuziast public. Spațiul a fost sfințit de un sobor de preoți. Primarul a ținut să precizeze că acest club reprezintă un cadou de 8 martie și a promis deschiderea unor astfel de locații în toate cartierele municipiului.

”Astazi am inaugurat in cinstea zile de 8 MARTIE, Clubul nr. 1 al Pensionarilor din Suceava. A fost un eveniment asteptat deopotriva de pensionari si de autoritati. Ne dorim sa deschidem Cluburi ale pensionarilor in toate cartierele din oras. Îl vom moderniza pe cel din Piata Burdujeni,avem prinși bani in buget ,vom rezerva un spatiu pentru club la sediul primariei aflat in costructie in Itcani, cautam locatii pentru cele din George Enescu si Obcini. Este un mimim respect pentru cei care au construit orasul si contribuie azi la modernizarea lui. Multumesc numarului mare pensionari care au fost prezenti la deschidere astăzi si îi asigurăm de tot respectul si colaborarea municipalitatii”, a declarat Lungu. La rândul lor reprezentanții pensionarilor au ținut să-i mulțumească primarului Ion Lungu pentru sprijinul acordat. De menționat că primarul a oferit flori doamnelor cu ocazia zilei de 8 Martie.