Aproximativ 2.200 de pensionari din municipiul Suceava nu vor mai beneficia de reducerea de 50% la achiziționarea unui abonament pentru mijloacele de transport ale TPL. Costul unui abonament este de 66 de lei pe lună. Primarul PNL Ion Lungu a spus că bugetul local nu mai poate suporta subvenția pentru că din cauza așa-zisei reforme fiscale a Guvernului municipalitatea pierde 7 milioane de euro. El a adăugat că după ce vor fi cumpărate cele 40 de autobuze electrice, printr-un proiect european, se va da scutire de sută la sută pentru pensionari. După anunțul primarului legat de tăierea facilității la transportul local în comun, pensionara Viorica Cucuvică din Burdujeni a spus: „Am pensie de 1.100 de lei pe lună şi în contextul scumpirilor de pînă acum nu-mi ajung banii pentru un abonament întreg. Nu mă plimb cu autobuzul. Merg la medici. Am 77 de ani și sînt bolnavă”.

, 9.7 out of 10 based on 3 ratings