La Pensiunea „Mușatinii” din Putna s-au luat toate măsurile de siguranță sanitară, iar gradul de ocupare va fi de aproximativ 75% atât de Crăciun, cât și de Revelion. Într-o intervenție la Radio Top, administratorul pensiunii, Marius Biholar a declarat: „Mai avem puțin și închidem listele. Rezervări sunt. Bine, în actualul context epidemiologic am și luat mai puține cereri față de capacitate, vreo 75%. Nu cred că vor exista anulări. Noi suntem una dintre pensiunile cu cele mai bune condiții. Lumea a venit cu încredere toată vara la noi. Am fost foarte safe toată vara. Acum, pachetele s-au epuizat relativ repede. Am stopat la 75%. Cereri mai sunt, dar nu mai luăm noi, tocmai pentru a fi cu toții safe. Oamenii vor veni. Au plătit avansuri și nu s-a răzgândit nimeni până acum. Mai sună din când în când câte cineva și întreabă dacă totul e OK la noi. Că din punctul lor de vedere e OK.” Administratorul de la „Mușatinii” a mai spus că vor veni turiști care au mai fost și-n alți ani, precum și clienți noi. Marius Biholar a adăugat: „Pachetul e de 4 nopți și 5 zile și are un preț atractiv și oferă condiții atractive. Toată lumea citește feedbackuri. Au citit feedbackurile celorlalți clienți și au decis să vină. Cei mai mulți turiști care vor sosi de Crăciun și de Revelion sunt din Ploiești, București, Giurgiu și Constanța. Nu vor fi petreceri. Toată lumea știe și și-a asumat lucrul ăsta. Cei care vin au ales să plece de acasă, să petreacă sărbătorile într-un mod cât mai apropiat de cel tradițional, în Bucovina”. Administratorul pensiunii „Mușatinii” din Putna a conchis: „Noi vom încerca să facem totul ca turiștii să fie în siguranță, în primul rând, și să vadă și o parte bună din obiceiurile din zona noastră, atât cât permite legea în această criză sanitară.”