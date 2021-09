Un număr de 14 clase de la mai multe școli, licee și grădinițe din județ care însumează 395 de elevi trec la învățămîntul online după depistarea unui număr de 13 cazuri de covid la elevi și trei la profesori.

Elevii infectați provin de la : Grădinița cu Program Prelungit Stroiești (1), Școala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuți (1), Școala Gimnazială ”Petru Mușat” Siret (1), Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni (1), Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfântul Andrei” Gura Humorului (1), Colegiul Național ”Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți (2 elevi), câte un elev de la Colegiul Național ”Nicu Gane” Fălticeni, Liceul cu Program Sportiv Suceava, Colegiul Tehnic ”Lațcu Vodă” Siret, Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Național ”Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava.

Cei trei profesori privn de la Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava, Liceul Tehnologic ”Vasile Gherasim” Marginea.