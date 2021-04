De aproape trei ani s-a retras din televiziune şi duce o viaţă de lux, departe de România, la Nisa.

Fosta prezentatoare a ”Observatorului” de la Antena 1, Anca Lungu, acum în vârstă de 35 de ani, locuieşte de trei ani la Nisa, Franţa. Aceasta trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de Harry, bărbatul pentru care a şi renunţat la România. Anca locuieşte într-o casă muzeu la Nisa, care valorează nu mai puţin de două milioane de euro, fiind veche de 240 de ani, potrivit click.ro.

„Sigur că mi-a fost greu să renunţ la televiziune. Dar a fost o schimbare de direcţie, nu simt că am abandonat ceva. Am un proiect pe Internet, prinţesapolonic.ro. Dar aici am câştigat foarte mult timp cu copiii mei. M-am redescoperit pe mine. Am devenit mai conştientă de lucrurile din jurul meu. Nu sunt o mamă extrem de protectivă, dar când vine vorba de Internet, am avut grijă să nu-mi expun copiii. Ei nu au nimic de câştigat din expunerea asta, au şi ei dreptul la intimitate, imagine. Nu vreau să-i expun, aşa am simţit. De aceea n-o să găsiţi imagini cu chipul băieţelului meu. Şi soţul meu e de acelaşi principiu. Nici noi ca şi cuplu nu ne expunem. E mai bine ca viaţa intimă să rămână intimă. E mai sănătos aşa. Suntem un cuplu, nu suntem cuplul perfect. A apărut la momentul în care aveam nevoie de aşa o persoană”, a declarat Anca Lungu la emisiunea „Exclusiv Vip”, de la Prima TV, conform sursei citate.

