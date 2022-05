Pe 19 și 20 august, la Cetatea de Scaun a Sucevei va avea loc festivalul de rock, însă evenimentul va fi organizat doar de Muzeul Național al Bucovinei, fără Centrul Cultural Bucovina. De aceea, se schimbă și denumirea festivalului, care era Bucovina Rock Castle. Noua denumire, anunțată de directorul muzeului, Emil Ursu, la Radio Top, este Cetatea de Rock a Sucevei. Directorul a declarat: „Din diverse motive a trebuit să schimbăm denumirea festivalului de rock și am avut mai multe variante: Rock în Cetate, nu merge pentru că e Rock în Iași, Bucovina Rock, nu merge pentru că seamănă prea mult cu Bucovina Rock Castle, și nu aș vrea să luăm din ceva ce nu mai este al nostru. Au fost discuții cu specialiștii noștri de la Marketing și de la Relații Publice, în comunitatea rockerilor, cu presa și cu un impresar important din București și denumirea la care ne-am oprit și care cuprinde tot ceea ce încercăm noi să transmitem prin acest festival este Cetatea de Rock a Sucevei. Denumirea a venit din partea presei. Este o denumire care face trimitere directă la Cetatea Sucevei, face trimitere la muzica rock și invită ascultătorii și iubitorii de rock în cetate și, de ce nu, pentru două zile, Cetatea de Scaun a Sucevei devine Cetatea de Rock a Sucevei. Sper eu că vor fi două zile pe placul iubitorilor de rock și care vor aduce plusvaloare turismului local și comunității de rock”. Întrebat dacă au fost contactate deja trupe, Emil Ursu a răspuns: „Ca la orice eveniment de gen, gîndim un playlist și ulterior încercăm să-l achiziționăm. Într-una din seri am vrut să aducem Iris, dar nu se poate întîmpla acest lucru. În consecință, am găsit o altă variantă, din Statele Unite, o variantă care, în opinia mea, este și mai îmbucurătoare”.

