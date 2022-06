Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a solicitat Secției de Drumuri Naționale intervenția în regim de urgență pentru consolidarea acostamentelor DN 2 în apropierea vămii Siret. Alexandru Moldovan a precizat că a făcut această solicitare în vederea asigurării activităților de decongestionare și fluidizare a traficului și circulației în condiții de siguranță pe DN2 pe segmentul de drum Suceava – Siret, după ce circulația în ultima perioadă s-a desfășurat pe partea carosabilă dar și pe acostament, ducând la ruperea acestuia. Alexandru Moldovan a declarat că în acest sens, începând de luni dimineață se efectuează lucrări de completare acostamente cu material frezat pe DN2, km 473 – 474.

