La 44 de ani, Nadine se poate lăuda cu o experiență de viață impresionantă. Solista, care a părăsit România în 2003, pe când se afla în plină glorie cu celebra Școală a vedetelor a lui Titus Munteanu, a povestit despre umilințele îndurate în cei șapte ani cât stat în America pentru a urma studiile unei școli de actorie. A revenit în România în 2009, vindecată de narcisism, și și-a întemeiat o familie de care este foarte mândră, notează click.ro.

Cântăreața a vorbit la „Teo Show” despre ce au însemnat, de fapt, cei șapte ani petrecuți în America și cum a ajuns să se maturizeze și să scape de viicile care erau să-i ruineze viața. „La 18 ani mi-am luat apartament cu trei camere. Aveam obsesia asta cu casa. Lipsurile din viața mea m-au motivat. Eram o adolescentă agresivă și violentă, săream la bătaie din orice. Eu am fost crescută la casa de copii. După ne-a luat o mătușă, care apoi s-a răzgândit. Pe la 6 ani, eu îmi validam prezența prin sânge, bătaie. La 19-20 de ani, beam foarte mult, aveam frigiderul plin de sticle de votcă și de whisky. Am stat o lună de zile închisă în casă, după care mi-am făcut bagajele și am plecat în America. Aveam 22 de ani și făceam curățenie în casele oamenilor. Am spălat chiloții altei femei. În America, am făcut lucruri simple timp de 7 ani. Am fost și la școala de actorie 5 ani ca să-mi dau, de fapt, seama că nu vreau să fac asta”, a povestit vedeta, la Kanal D, potrivit sursei citate.

