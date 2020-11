Hope and Homes for Children și PEPCO România continuă, pentru al treilea an consecutiv, parteneriatul pentru prevenirea separării copilului de familie prin intervenții de prevenire a abandonului școlar și sprijinirea incluziunii sociale a copiilor dezavantajați, cu o nouă sponsorizare în valoare de 75.000 de Euro. În total, 130 de copii din 11 județe și municipiul București vor fi susținuți, începând cu această lună și până la finalul lunii septembrie 2021, cu rechizite, computere, manuale și alte materiale necesare studiului, precum și cu îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de igienă.

În continuarea intervențiilor din acest an, când 160 de copii vulnerabili din județele Bacău, Bihor, Bistrița, Botoșani, Hunedoara, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Sibiu, Suceava și în municipiul București au fost sprijiniți să rămână alături de părinții lor și să nu abandoneze școala, noua sponsorizare va susține, de asemenea, și amenajarea unor spații de învățare corespunzătoare pentru copii, acasă (după caz, renovarea camerei de studiu și/sau mobilarea ei). Începând cu primăvara aceasta, de exemplu, 4 copii de vârstă școlară din județul Suceava care locuiau împreună cu părinții și cu bunicul în 2 camere, fără a avea măcar o masă pe care să își facă temele, au acum propriul spațiu de învățare, prin renovarea și mobilarea uneia dintre camere.

În total, începând cu anul 2019 și până în prezent, 280 de copii în situație de risc de abandon școlar timpuriu au fost sprijiniți să își continue studiile, în cadrul parteneriatului cu PEPCO România. Prin consiliere educațională și susținere materială, familiile acestor copii au beneficiat de sprijin pentru a le putea asigura celor mici un mediu cât mai potrivit desfășurării activităților educaționale.

„Într-o familie defavorizată, motivele pentru care un copil părăsește mult prea devreme școala sunt pe cât de comune, pe atât de îngrijorător de variate. Ar putea fi lipsa rechizitelor, a unui loc în casă dedicat studiului, a faptului că n-au acces la utilități de bază, cu atât mai puțin la tablete pentru școala online. Anul acesta, în contextul pandemiei, lipsurile în familiile și așa nevoiașe s-au accentuat. Susținerea PEPCO România este acum cu atât mai importantă, pentru că ne ajută să intervenim acolo unde este cea mai mare nevoie, într-o perioadă în care din ce în ce mai multe familii se adâncesc în sărăcie extremă. Mulțumim pentru un parteneriat și un impact pe termen lung!” – Robert Ion, Director de Fundraising, Hope and Homes for Children România

PEPCO România se alătură astfel apelului pe care Hope and Homes for Children l-a lansat toamna aceasta, prin campania Prețul Binelui, un semnal de alarmă cu privire la numărul din ce în ce mai mare de copii care riscă să fie separați de părinți și să ajungă în orfelinate, în contextul pandemiei și al sărăciei extreme în care familiile vulnerabile se adâncesc, în lipsa unui loc de muncă. Cu mesajul Sărăcia extremă separă copiii de părinți, treptat, până îi separă de tot. Ajută-i să rămână împreună!, Fundația face un apel la companii și persoane fizice, deopotrivă, pentru ca, pe măsură ce sunt identificate soluții alternative de locuire și îngrijire pentru copiii încă rămași în orfelinate, alții să nu le ia locul.

De curând, Banca Mondială anunța că sărăcia extremă crește anul acesta pentru prima dată în ultimii 22 de ani – și estima că efectele pandemiei vor împinge în sărăcie extremă între 88 și 115 milioane de oameni doar în acest an, în special în țări care se confruntă cu rate ridicate de sărăcie, cum este și România. În condițiile în care, în 2019, România se afla deja pe primul loc în UE, conform EUROSTAT, cu 1 din 3 copii care trăiau în risc de sărăcie și excluziune socială, situația devine din ce în ce mai alarmantă: în lipsa unui minim necesar pentru a supraviețui – un acoperiș deasupra capului, căldura pe timpul iernii, sau cel puțin o masă pe zi – copiii sunt separați de părinți și, inevitabil, ajung în centre de plasament sau în forme de protecție specială.