În urmă cu două luni și jumătate Pepe arunca showbiz-ul în aer anunțând divorțul de soția sa Raluca Pastramă, după opt ani de mariaj. Inițial, cei doi au vrut să divorțeze pe cale amiabilă la notar, spre binele celor două fetițe pe care le au împreună. Ulterior însă, divorţul liniştit avea să se transforme practic într-un război, asta după ce Pepe a aflat că a fost „tradus” de Raluca cu un alt bărbat, notează click.ro.

Pepe a depus, de altfel, în instanţă un document în care explică modul în care Raluca Pastramă i-a recunoscut că l-a înșelat cu un alt bărbat. Ce-i drept, ea a confirmat doar că a fost cu respectivul la munte şi că doar ar fi flirtat. De Sărbători însă, Pepe și Raluca au decis să depună armele și să facă pace de dragul fetițelor lor, Rosa și Maria.

„Pentru mine 2020 nu a fost un an ușor. Au fost schimbari majore și sunt încă în viața mea. Am spus de la început că nu vor fi scandaluri între noi. Așa e, au fost mici derapaje. Ne-am întors însă în punctul de acum două luni și jumătate. E o despărțire amiabilă, așa cum am spus de la început. Nu au fost escapadele despre care s-a vorbit”, a declarat Pepe, invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/pepe-facut-pace-cu-raluca-pastrama-va-fi-un-divort-amiabil-cum-ramane-cu-acuzatia