Ionuț Pascu (alias Pepe) nu pierde nicio ocazie mai nou să o înfiereze pe fosta soție, Raluca Pastramă, pe care a tot acuzat-o de infidelitate. Artistul și-a spus of-ul într-o nouă piesă, intitulată sugestiv, „Pasăre de noapte”, potrivit click.ro.

Pepe nu-și iartă fosta soție nici de Paște! Artistul este necruțător cu Raluca Pastramă căreia i-a dedicat o piesă cu un mesaj usturător chiar în preajma sărbătorilor pascale. În ultima perioadă, Pepe a ieșit public în mai multe rânduri și și-a acuzat fosta soție de infidelități pe care le-ar fi comis chiar în timpul mariajului lor.

Pepe a lansat, zilele acestea, un nou single, care vine la pachet cu videoclip. Melodia intitulată „Pasăre de Noapte” are însă un mesaj cu un puternic impact emoţional, cât se poate de real, din păcate, pentru cea mai mare parte a publicului. „Cred că la un simplu PLAY toată lumea înţelege ce am vrut să zic. Mesajul este pe înţelesul tuturor. Este o realitate tristă dar de multe ori nici nu ai ce să faci decât să mergi mai departe. Când o femeie are prea multă libertate nu ştie să o gestioneze şi ajunge să facă greşeli peste care cei mai mulţi dintre bărbaţi, marea majoritate, nu pot trece şi nici nu ar avea de ce. Eu m-am regăsit în idee şi cred că multi au simţit la fel. Trebuie să găsesti puterea de a pune STOP şi mai ales să îţi vezi de drum şi să mergi MAI DEPARTE. Nu poţi face familie cu o PASĂRE de NOAPTE!”, a spus Pepe, la lansarea piesei, potrivit sursei citate.

