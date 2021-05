Pepe suferă și acum după nepotul pe care l-a pierdut în urmă cu 14 ani! Franco și-a pierdut viața într-un accident rutier când avea doar 17 ani și visa să devină fotbalist, potrivit click.ro.

De atunci, în fiecare an, Pepe merge la mormântul acestuia să se reculeagă. De Paște, Pepe a lansat piesa “Un înger”, în memoria nepotului său, la care a filmat un videoclip emoționant alaturi de Paloma, un copil pentru care deficienţele de auz şi vorbire nu au contat absolut deloc în exprimarea sinceră şi inocentă a mesajului piesei. Cu acest prilej, cântărețul a povestit în premieră că și-a visat nepotul, pe Franco, la o lună de la moartea lui. A fost singurul din familie care l-a visat. ”Mi-a aparut în vis la o lună după ce a murit. Îmi zâmbea! Vorbea normal cu mine: l-am întrebat, bă, ești bine? El a zis da, nu mai plânge. Lui tata nu-i apar în vis ca el plânge, e supărat. Eu sunt ok aici. Nu am zis niciodată pâna acum că l-am visat, nu am putut. Am făcut piesa asta pentru el, el e îngerul”, a declarat Pepe la Xtra Night Show, conform sursei citate.

