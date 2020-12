Au trecut aproape două luni de când Pepe a anunțat că soția lui, Raluca Pastramă, i-a cerut divorțul. Ceea ce părea însă o despărțire amiabilă s-a transformat într-o poveste complicată, care a ridicat multe semne de întrebare. În momente ceva mai liniștite, în preajma sărbătorilor de iarnă, Pepe și-a deschis sufletul într-un interviu emoționant despre copilăria lui, despre familie și copii, notează click.ro.

„Sunt multe momente în care am învăţat de la copii. Plecase Raluca de acasă de o săptămână şi era dressingul ei gol şi mai erau nişte haine pe care nu le-a mai luat că nu le purta. Eu aranjam în dressing hainele fetiţelor. Am zis fără să îmi dau seama că trebuie să îşi ia şi hainele astea odată de aici, dar nu cu răutate. Maria mi-a zis că le ia când vrea ea, să nu îi spun că se supără. Atunci am simţit că trebuie să învăţ de la copiii mei. În aceeaşi poziţie sunt hainele şi acum. Nu îmi este frică de nimic. Eu sunt iubit de prea multă lume ca să fiu singur. Arma mea de răzbunare este indiferenţa. Nu mai bag în seamă persoanele respective. Nu le mai răspund. Am fost dezamăgit de prieteni la care nu mă aşteptam.”, a declarat Pepe în cadrul interviului pentru emisiunea „Star matinal”, potrivit sursei citate.

