Pe 8 Martie are loc lansarea în cinematografe a filmului Sub umbra părului sălbatic, în regia marelui autor al cinematografiei contemporane turcești, Nuri Bilge Ceylan.

Cu această ocazie, Voodoo Films subliniază delicatețea și sensibilitatea filmului, o „capodoperă îndrăzneață” (Little White Lies) și invită doamnele și domnișoarele la film. Intrarea la cele două proiecții care au loc pe 8 Martie, la Cinema Europa, de la ora 12:00 și, respectiv, Grand Cinema&More Băneasa, de la 13:25, este gratuită pentru femei. Mai mult de atât, înaintea acestor două proiecții din București, acestea vor fi întâmpinate cu pere din copacul devenit simbol în filmul turcului și flori pentru un 8 Martie desăvârșit.

* De asemenea, femeile pot intra gratuit la proiecțiile filmului Sub umbra părului sălbatic care au loc pe 8 Martie în cinematografele aflate în rețeaua Romania Film: Cinema Patria (Craiova), Cinema Sergiu Nicolaescu (Târgu-Jiu), Cinema Florin Piersic (Cluj-Napoca), Cinema Sebastian Papaiani (Pitești) și Cinema Unirea (Botoșani).

Despre povestea lui Sinan, tânărul scriitor aspirant care se întoarce în orașul natal după ce a absolvit studiile universitare pentru a-și urma visul, Variety afirmă că este „o realizare magistrală”, iar The Guardian spune că este „un film delicat, plin de umanitate și interpretat magnific”.

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Elle România, primul interviu pe care Nuri Bilge Ceylan îl oferă în afara Festivalului de Film de la Cannes, după ce a câștigat Palme d’Or cu Somn de iarnă (Winter Sleep), regizorul împărtășește o parte din viziunea sa despre film. „Chiar dacă controlez toate lucrurile în mod obsesiv, încerc să insuflu puțină viață în fiecare cadru pe care-l filmez. Pentru a face asta trebuie să fiu mereu treaz și într-o continuă căutare (…) În mod clar filmele cer maturitate și experiență de viață, dar și ceva mai mult. Să faci filme nu este atât de dificil. Ce este însă dificil este să faci filme bune”. Interviul complet poate fi citit pe www.elle.ro.

Cele două roluri principale sunt interpretate de Despre Doğu Demirkol, actor neprofesionist ales de Ceylan pentru a-l juca pe Sinan, și Murat Cemcir, foarte popular în Turcia, mai ales pentru rolurile din comedii ca Düğün Dernek (Wedding Association), cel mai vizionat film turcesc în ultimii 30 ani.

Despre tânărul Doğu Demirkol, Ceylan declara: „A distribui rolul principal a fost una dintre cele mai importante probleme pe care le-am avut vreodată. Am căutat peste tot în cinema-ul turcesc și la final, am ales pe cineva care nu a mai jucat vreodată într-un film. L-am găsit pe Facebook. A mai fost în câteva sketch-uri la TV. Prin urmare, i-am scris că vreau să-l văd jucând.”

Sinopsis: Pasionat de literatură, Sinan și-a dorit dintotdeauna să fie scriitor. Întors în satul său natal din Anatolia, își adună toată energia ca să strângă banii necesari pentru a fi publicat, dar datoriile tatălui său, făcute la pariuri, îl ajung din urmă.

Nuri Bilge Ceylan a obținut recunoașterea internațională în 2003 cu filmul Uzak, care a fost recompensat la Cannes cu Premiile Palme d’Or și Cel mai bun actor. Uzak are în palmares 47 de premii, dintre care 23 internaționale, fapt care îl plasează în istoria cinemaului turcesc drept cel mai premiat film. Următoarele sale filme au fost toate premiate la Cannes: Climates (FIPRESCI, 2006), Three Monkeys (Cea mai bună regie, 2008), Once upon a time in Anatolia (Grand Prix, 2011) și Winter Sleep (Palme d’Or, FIPRESCI, 2014). Iar dacă despre Winter Sleep, critica a scris elogios la adresa stilului său cehovian, cu Sub umbra părului sălbatic, The Guardian îi recunoaște „un stil propriu inconfundabil: Ceylanian, nu Cehovian!”.

Sub umbra părului sălbatic este distribuit în România de Voodoo Films. Partener Media Principal: Radio Guerrilla. Parteneri Media: Radio România Cultural, ELLE, Librăriile Humanitas, Librăriile Cărturești, Institutul Yunus Emre, Cartepedia.ro, VICE, Cinefan, FilmSi.

Trailer România: https://goo.gl/kLfvvV

Facebook Event: https://goo.gl/HZuecT

Facebook: https://goo.gl/mpfRrp și Instagram: https://goo.gl/RqFEpF

Website: https://voodoofilms.ro/

Filmul se lansează pe 8 martie.

Rating: AP 12