ACS Junior Câmpulung Moldovenesc, grupa 2011, a încheiat turneul internațional din Bulgaria (Albena) pe locul IV. Elevii antrenorului Mihai Eremia au pierdut finala mică la lovituri de departajare după ce la capătul timpului regulamentar de joc scorul era 2-2.

”Au fost cinci meciuri cu o prestație bună în ansamblu pe calitatea jocului, am fost preocupați mereu de fotbal, am marcat cele mai multe goluri din echipele participante la această categorie de vârstă și am dat și golgeterul turneului Ștefan Tihon, autor a 22 de goluri !

Felicitări copiilor pentru efortul depus și mulțumiri părinților pentru implicare și încurajari” a declarat antrenorul Mihai Eremia.