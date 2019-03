Canotorii celor trei cluburi din judeţul Suceava, CSM Suceava, CSŞ „Nicu Gane” Fălticeni şi ACS „Nada Florilor” Fălticeni, au încheiat competiţiile de sală din acest an cu mai multe locuri pe podium la Campionatul Naţional de Ergometru pentru juniori şi seniori care a avut loc de curând la Piatra Neamţ. Canotorii de la Clubul Sportiv Municipal Suceava, pregătiţi de antrenorul Ioan Despa, au obţinut un număr de cinci medalii, dintre care patru la juniori şi una la seniori.

În competiţia individuală, cel mai bun junior de la CSM Suceava, Florin Arteni Fîntînaru, a ocupat locul II, iar Denisa Ailincăi a câştigat aurul în proba de simplu, dar la junioare II. În proba de patru la junioare II, Denisa Ailincăi, Paula Filipovici, Petruţa Popa şi Ana Maria Loghin au reuşit să câştige aurul naţional, în timp ce la juniori II masculin, Andrei Ciornei, Alexandru Muntean, Antonel Avăcăriţei şi Cosmin Pleşescu au câştigat medalia de bronz. Singura medalie obţinută la seniori de CSM Suceava a fost una de bronz, în proba de dublu categorie uşoară prin Lucian Onea şi Remus Calistru.

„Sunt mulţumit de rezultatele sportivilor noştri la aceste naţionale, dar şi în tot sezonul de ergometru. În plus, timpii obţinuţi la Piatra Neamţ au contat în clasamentul naţional, pentru menţinerea şi promovarea la loturile naţionale şi participarea în competiţiile internaţionale din acest an. Mulţumim pentru sprijin Primăriei şi Consiliului Local Suceava, dar şi clubului CSM Suceava”, a declarat antrenorul Ioan Despa.

La Campionatul Naţional de Ergometru, Clubul Sportiv Şcolar „Nicu Gane” din Fălticeni a obţinut trei medalii prin sportivii săi pregătiţi de antrenorii Vasile şi Ana Avrămia. Andrei Vasilache a obţinut medalia de argint la juniori III, probă în care colegul său Sebastian Taşcă a terminat al treilea, în timp ce-n proba de dublu la juniori II, Gabriel Sandu şi Alexandru Niţan au terminat pe poziţia a doua. ACS Nada Florilor din Fălticeni a avut o medalie de argint la seniori, în proba de dublu categorie uşoară, prin Iulian Pavăl şi Gabriel Vultur.

Canotorii din judeţul Suceava vor începe sezonul competiţiilor pe apă în perioada 17-21 aprilie, când la Timişoara va avea loc Campionatul Naţional de Fond pentru seniori şi juniori.